Fußball-Landesliga West SGR gerettet, VBZ wollen Rote Laterne abgeben

„Man muss nun schauen, was in den nächsten Wochen noch so alles passiert. Ich will daher gar nicht groß auf die möglichen Konstellationen eingehen“, sagt VB-Spielertrainer David Schwartz. Aber es sei ganz klar, dass die Mannschaft nun zum Abschluss gegen Idar-Oberstein gewinnen wolle. „Dadurch hätten wir noch die Möglichkeit, die Saison zumindest in ein etwas besseres Licht zu rücken. Man will sportlich kein Tabellenletzter werden. Es gab viele Verletzte, Abgänge und Spielabsagen. Gegen Ende hin wurde es allerdings in Sachen Leistungen und Teamzusammenhalt deutlich besser“, meint Schwartz. Das Team habe versucht, trotz der schwierigen Situation das Beste daraus zu machen – auch wenn dies die Ergebnisse nicht immer dargestellt hätten. „Unser letzter Gegner ist jung und spielerisch stark. Wir müssen unsere Zweikampfstärke ins Spiel bringen. Klar, man konnte lesen, dass es beim SC Idar-Oberstein II offenbar Probleme mit dem Kader gibt. Das ist mir aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen und uns noch einmal gegenüber dem letzten Spiel steigern“, betont der VB-Coach. In diesem hatte es eine deutliche 0:5-Niederlage beim Lokalrivalen TSC gegeben.