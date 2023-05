Fußball-Saarlandliga Verabschiedet sich Vitt mit größtem Erfolg?

Trotz des Abrutschens von Platz eins, den die zweite Mannschaft des FC Homburg vor fünf Wochen noch belegte, auf den siebten Rang sieben, könnte die sportliche Leitung mit der Saison zufrieden sein. Allerdings spricht die magere Bilanz von nur zwei Punkten aus den letzten sechs Partien, darunter ein herbes 0:7 auf eigenem Platz zuletzt gegen den SV Hasborn, dagegen. FCH-Trainer Rizgar Daoud war angefressen: „Das sind junge Spieler. Aber so etwas darf einfach nicht vorkommen.“ Dabei verwies er auf die Saison 2021/22, als seine Jungs in den letzten Wochen vor Saisonende ebenfalls kaum punkteten und in der Tabelle abrutschten. Innerlich sei das Team zerstritten. Einige Spieler hätten sich unter anderem eine Chance im Regionalligakader versprochen, andere sind sauer, dass der FCH sich inzwischen nach externen Spielern umgeschaut hat. Die letzten Auftritte der Spieler seien aber „sicherlich keine Bewerbung gewesen – weder für uns noch für einen anderen Verein“. Auch Mauro Mazzotta, sportlicher Leiter der Homburger U23, war mit dem Abschneiden in den letzten Wochen alles andere als einverstanden. „Wir warten noch das letzte Spiel ab, dann rechnen wir ab“, sagte er. Bereits am Freitag steht für die Grün-Weißen um 19.30 Uhr beim Oberliga-Absteiger FV Eppelborn das letzte Saisonspiel auf dem Terminkalender. Mit 58 Zählern liegt der FCH als Siebter nur einen Zähler hinter dem Dritten Saar 05. Mit einem Sieg in Eppelborn wäre sogar noch ein Sprung in der Tabelle machbar. Das sei aber nur mit einem anderen Auftreten als zuletzt möglich. Mazzotta: „Es werden in Eppelborn nur Spieler auflaufen, die weiter für den FCH Fußball spielen werden und auch wollen.“ Nicht dabei sind Jonas Ercan (muskuläre Probleme), der den FCH verlassen wird, Joel Ebler (Syndesmosebandriss), Justin Brown (Bänderdehnung) und Hendrik Simon, der nach einem Bänderriss erst wieder mit ins Training einstieg. „Ich hoffe, dass wir das Spiel nicht abschenken und mit einem positiven Ergebnis nach Hause fahren“, sagte Daoud.