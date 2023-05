Muay Thai Ein Märchen im Mutterland des Muay Thai

Wenige Stunden vor dem Kampf wäre ihm das Lachen allerdings fast im Halse stecken geblieben. Denn aufgrund eines Fehlers des Promoters der Kampfsportveranstaltung wurde das ursprünglich vereinbarte Kampfgewicht von 178 Pfund (etwa 80,5 Kilo) auf 172 (78 Kilo) reduziert – ohne Freyers Wissen. „Der Promoter war wenige Tage vor dem Kampf bei mir Training und wollte das Gewicht prüfen. Weil ich da nur 79 Kilo wog, hat er das Gewicht offenbar eigenmächtig runtergesetzt. Aber die 79 wog ich ja nur, weil ich im Training so viel geschwitzt hatte“, berichtet Freyer. Als er dann am Tag des Kampfes erneut auf die Waage musste, fiel er aus allen Wolken. „Ich sah nur, wie mein Gewicht mit roter Farbe notiert wurde, als Zeichen, dass ich zu viel wiege“, erzählt der Contwiger. Doch alle Diskussionen, wer nun Schuld an dem Missverständnis hatte, waren erfolglos. Freyer musste binnen einer Stunde mehrere Kilo Körpergewicht verlieren. Der 39-Jährige ging in der prallen Sonne laufen und zog sich einen sogenannten „Schwitzanzug“ an. Doch Freyer verlor nicht nur Flüssigkeit – auch im Wettlauf gegen die Zeit drohte er zu unterliegen. Aber dann die Erlösung: „Als ich trotz des Gewicht Abkochens noch 173,2 Pfund auf die Waage gebracht habe, hat der Trainer des Gegners gesagt: Das ist okay. Wir kämpfen“, erzählt Freyer. Und auch Wochen später schwingt dabei die Erleichterung in seiner Stimme noch mit.