Leichtathletik Und es soll trotzdem wieder geil werden . . .

Weil am Samstag zwei Stabhochsprung-Wettkämpfe parallel ausgetragen werden, hofft Vieweg, die Doppelanlage im Westpfalzstadion nutzen zu können. Das klappt aber nur, wenn der Wind mitspielt – genauso wie der Plan, dass der Speerwurf diesmal wieder ausgehend von Richtung der Anzeigetafel im Stadion erfolgt. Und nicht auf diese hin. „Heute zum Beispiel, wäre es dafür zu böig“, sagte Christin Hussong am Dienstag. Die Speerwurf-Europameisterin von 2018 geht diesmal nicht nur als Athletin an den Start – sie ist auch Mitorganisatorin. Und steht in dieser Rolle vor einer Herausforderung, die sich mit viel Zug im Arm und sauberer Technik nicht lösen lässt: Bis jetzt stehen neben Hussong nämlich nur zwei weitere Werferinnen auf der Meldeliste. Die Australierinnen Kathryn Mitchell und Mackenzie Mielczarek, die sich bereits in Deutschland befinden. Hussong kennt viele ihrer Disziplinkolleginnen persönlich und hat nachgefragt, ob sie in Zweibrücken an den Start gehen wollen. „Aber entweder sie sind verletzt, nicht in Form – oder bei Meetings in der Heimat am Start“, erklärt die Herschbergerin mit ein wenig Enttäuschung in der Stimme. „Ich gehe davon aus, dass wir noch zwei Teilnehmerinnen finden, aber es ist schwierig“, ergänzt Vieweg.