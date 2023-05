Leichathletik VT-Hammerwerfer Port knackt 14 Jahre alten Pfalzrekord

Fränkisch-Crumbach/Zweibrücken · (red) Was für ein Wahnsinnswurf von Timo Port! Der junge Hammerwerfer der VT Zweibrücken hat am Pfingstsamstag beim internationalen Meeting in Fränkisch-Crumbach die Schallmauer von 70 Metern durchbrochen.

31.05.2023, 22:35 Uhr

Hammerwerfer Timo Port hat zum ersten Mal die 70-Meter-Marke übertroffen. Und das gleich deutlich. Foto: Wolfgang Birkenstock