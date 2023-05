Fußball-Regionalliga Homburg löst das DFB-Pokal-Ticket

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, sangen die Fans des FC Homburg am Dienstagabend im Stadion am Kieselhumes in Saarbrücken. Ins Finale des DFB-Pokals in Berlin haben es die Homburger zwar noch nicht geschafft, aber zumindest die Teilnahme an der ersten Runde ist ihnen sicher. Denn der Fußball-Regionalligist hat eine durchwachsene Saison zu einem versöhnlichen Ende gebracht. Die Grün-Weißen gewannen das Entscheidungsspiel um den Einzug in den DFB-Pokal gegen Oberligist SV Auersmacher mit 4:1 (3:0.). Neben der Hoffnung auf einen namhaften Pokalgegner bescherte der Erfolg dem Verein auch einen warmen Geldregen. Knapp 210 000 Euro erhalten die Teilnehmer der ersten Hauptrunde. Überstehen die Saarpfälzer diese, wäre es doppelt so viel.