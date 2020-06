3. Fußball-Liga : FCK spielt auch am Sonntag gegen Jena auf dem Betze

Kaiserslautern Die beiden Fußball-Drittligisten haben das Heimrecht getauscht. Schommers will an die gute Leistung aus dem Spiel gegen 1860 München anknüpfen.

Aus dem Auswärts- wird ein Heimspiel. Dem ersten Geisterspiel des 1. FC Kaiserslautern auf dem Betze am Mittwochabend gegen 1860 München (1:1, wir berichteten) schließt sich am Sonntag gegen den FC Carl Zeiss Jena gleich das zweite an. Die beiden Vereine der 3. Fußball-Liga haben das Heimrecht getauscht, da in Thüringen laut behördlicher Verfügungslage Profisport bis zum 12. Juni weiterhin untersagt ist, teilen die Lautrer mit. Am vergangenen Sonntag hatte der abgeschlagene Tabellenletzte aus Jena gegen den Chemnitzer FC (0:1) in Würzburg gespielt. Somit heißt es für den FCK, statt im Ernst-Abbe-Sportfeld erneut im leeren Fritz-Walter-Stadion um Punkte zu kämpfen.