Handball : RPS-Ligen 2020/21 in anderem Gewand

Die VTZ mit ihrem Trainerduo Kai Schumann und Philip Wiese läuft wie Aufsteiger TV Homburg in der neuen Runde in der Pfalz-Saar-Staffel der Oberliga auf. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Homburg Die Klassen werden größer, der zeitliche Rahmen kleiner. Aufgrund dieser Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie hat sich die Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar dazu entschlossen, seine Spielklassen der Männer und Frauen in der Saison 2020/21 zu splitten. Der Start ist für 3. Oktober vorgesehen.

Von Svenja Hofer und Markus Hagen

Vieles läuft gerade anders als gewohnt. Auch im Sport. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden in vielen Klassen über die abgebrochene Saison hinaus zu spüren sein. So auch in der Hanball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Männer und Frauen. Diese wird in der kommenden Spielzeit 2020/21 in einem anderen Gewand erscheinen: Die Klassen werden geteilt. Es wird jeweils zwei regionale Staffeln geben – Rheinhessen-Rheinland und Pfalz-Saar. Bei den Männern laufen in der Pfalz-Saar-Staffel acht Mannschaften, in der Rheinhessen-Rheinland neun Teams auf. Bei den Frauen kämpfen neun Vereine aus Saarland und Pfalz sowie acht aus Rheinland und Rheinhessen um die ersten Plätze. Das gab die Geschäftsstelle der Oberliga RPS nun bekannt.

„Wir sind von dieser Einteilung nicht überracht, haben es vielmehr sogar so erwartet“, erklärt Klaus Biehl, Vorsitzender der VT Zweibrücken-Saarpfalz. Durch die Tatsache, dass die Verbände Rechtsstreits mit möglichen Absteigern und Aufsteiger gefürchtet haben, gab es nach der abgebrochenen Runde nur Aufsteiger und keine Absteiger. „Das lässt die Klassen größer werden. Kombiniert mit einem späteren Beginn der kommenden Runde, ist es klar, dass diese nicht unter normalen Bedingungen gespielt werden kann“, fügt Biehl an. In anderen Ländern – etwa der Scwheiz – sei dieser Modus mit zwei Staffeln und einer anschließenden Auf- und Abstiegsrunde Gang und Gäbe. Genau so wird es dann auch in der RPS-Oberliga 2020/21 aussehen.

Info Einteilung der Oberliga RPS Männer Staffel Pfalz-Saar: VT Zweibrücken-Saarpfalz, TV Homburg, VTV Mundenheim, MSG HF Illtal, TV Offenbach, HSG Völklingen, TuS Kaiserslautern-Dansenberg II, HSG Eckbachtal. Staffel Rheinhessen-Rheinland: SG Saulheim, SF Budenheim, Rhein-Nahe Bingen, HV Vallendar, TV Mülheim, HSG Worms, HSG Kastelaun-Simmern, TuS Daun, TV Nieder-Olm. Frauen Staffel Pfalz-Saar: SV 64 Zweibrücken, TSV Kandel, SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam, VTV Mundenheim, TSG Friesenheim, TG Waldsee, HF Köllertal, HSG TVA/ATSV Saarbrücken, TV Wörth. Staffel Rheinhessen-Rheinland: HSG Hunsrück, TV Bassenheim, TV Bodenheim, FSG Arzheim-Moselweiß, TG Osthofen, SF Budenheim, HSV Sobernheim, TV Welling. www.handballoberliga-rheinlandpfalzsaar.de

Nach dem geplanten Saisonbeginn am 3. Oktober (Jugend 31. Oktober) wird in Hin- und Rückrunde gespielt. Sollten am Anfang der Saison Partien Corona bedingt nicht stattfinden können, so werden diese grundsätzlich an das Ende angehängt. Nach der regulären Runde spielen die beiden Erstplatzierten jeder Staffel über Kreuz eine Aufstiegsrunde aus – auch diese mit Hin-und Rückspiel. Die Sieger dieser Halbfinals bestreiten das Finale, ebenfalls in zwei Partien. Für die Aufstiegsrunde werden vier Spieltage benötigt. Sollte das aus Zeitgründen nicht möglich sein, spielen nur die Ersten den Aufsteiger aus. Es wird so viele Absteiger geben, dass die RPS-Oberligen wieder ihre ursprüngliche Stärke – 16 Teams bei den Männern, 14 bei den Frauen – erreichen. Absteiger bei den Herren sind grundsätzlich die beiden Letzten in der jeweiligen Staffel. Der mögliche zusätzliche dritte Absteiger wird aus den jeweiligen Vorletzten in der Tabelle mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Bei vier Absteigern müssen die jeweils Vorletzten runter. Absteiger bei den Frauen sind grundsätzlich die beiden Letzten und Vorletzten. Der mögliche zusätzliche fünfte Absteiger wird aus den jeweiligen Drittletzten ermittelt. Bei sechs Absteigern steigen die Drittletzten beider Staffeln ab.

Jörg Ecker, Abteilungsleiter des Oberliga-Aufsteigers TV Homburg findet die Lösung mit zwei Staffeln grundsätzlich „sehr vernünftig, weil man nicht weiß, wie lange die Saison wegen des verspäteteten Starts und der Entwicklung der Corona-Pandemie dauern kann“. Auf der anderen Seite findet Ecker es schade, dass es beim vorgesehenen Spielplan für die Staffel Pfalz-Saar der Männer nur 14 Partien für jedes Team geben wird. Es sei denn man belegt nach der Doppelrunde Platz eins oder zwei. „Ich hätte es begrüßt, wenn man nach 14 Spieltagen einmal für die besten vier und zum anderen für die Teams von Rang fünf bis acht eine weitere Runde, also weitere sechs Spiele, angesetzt hätte“, sagt Ecker. Nun würden die Hälfte der Mannschaften eine Saison mit nur sieben Heimspielen absolvieren.

Klaus Biehl wirbt um Verständnis für die Verbände. „Die müssen sich einen Termin zum Ziel setzen und einen Plan erarbeiten – und dann hoffen, dass es so klappt. Ich bin sicher das wurde alles sachgerecht abgewogen.“ Insgesamt seien die Planungen der kommenden Runde sehr schwierig. Der anvisierte Start am 3. Oktober sei ja nicht mit den einzelnen Kommunen abgestimmt, die die Hallen freigeben müssen. „Es besteht einfach die Hoffnung, dass wir bis dahin nach drinen können.“ Bestenfalls schon einige Zeit vor Saisonstart. „Wir bräuchten vor Rundenbeginn etwa zwei Monate in der Halle.“ Also ab August. „Das wird schon eng, es ist fraglich, ob die Hallen nach den Sommerferien wirklich öffnen“, betont Biehl.

Die Handballerinnen des SV 64 um Top-Torschützin Annalena Frank messen sich in der neuen Runde mit acht weiteren Teams in der Pfalz-Saar-Staffel der Oberliga . Foto: maw/Martin Wittenmeier