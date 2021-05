Pferderennen : Zwei Renntage stehen weiter auf dem Plan

Rund 3000 Besucher haben die letzten Pferderennen auf der Zweibrücker Rennwiese im Mai 2019 verfolgt. Nach der coronabedingten Absage beider geplanten Veranstaltungen 2020 hält der Verein in diesem Jahr an den beiden Terminen im Juni und August fest. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Der Pfälzische Rennverein Zweibrücken hofft, in diesem Jahr, 200 Jahre nach der Premiere, sogar wieder Zuschauer begrüßen zu können. Die anvisierten Termine sind der 27. Juni und der 22. August.

Die donnernden Hufen der Galopper und Traber, die über die Rennwiese preschen, spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, die bunten Trikots der vorbeifliegenden Jockeys – all das gab es seit Mai 2019 auf der Zweibrücker Rennwiese nicht zu sehen. Denn auch dem Pferderennsport machen nun bereits im zweiten Jahr die Auflagen der Corona-Pandemie ordentlich zu schaffen. Nachdem 2020 ein Totalausfall zu verbuchen war, hoffen die Verantwortlichen des Pfälzischen Rennvereins, dass sich nun am 27. Juni und 22. August endlich wieder die Startboxen auf der Zweibrücker Anlage öffnen könnten.

„Wir hoffen natürlich, dass wir dann zumindest eine begrenzte Zahl an Besuchern begrüßen dürfen“, wie Schatzmeister Bernd Schmahl betont. Alles hänge aber vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Zu dem ungewöhnlich frühen Sommer-Renntag am 26. Mai 2019 hatten gut 3000 Zuschauer den Weg an die Strecke gefunden. Im vergangene Jahr sei der Lockdown für den Verein gerade noch rechtzeitig gekommen. So konnten beide Rennen im Frühjahr (19. April) und Sommer (14. Juni) abgesagt werden, bevor große Kosten entstanden sind, hatte Schmahl damals erklärt.