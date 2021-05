Südwestpfalz : Zweibrücken: Ausgangssperre endet Donnerstagfrüh

Südwestpfalz (eck) Nach aktuellem Stand (Montag, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz zwei weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt RLP (LUA) meldet aktuell die Inzidenzwerte 71,7 (Landkreis), 111,9 (Pirmasens) und 73,1 (Zweibrücken).

Das bedeutet, dass in Zweibrücken ein Ende der aktuellen Ausgangssperre mit größter Wahrscheinlichkeit bevorsteht, wie Jens John, Pressesprecher der Stadt, am Montag auf Anfrage bestätigte. Der am Montag vom Landesuntersuchungsamt registrierte Wert von 73,1 wird am Dienstag vom Robert-Koch-Institut offiziell verkündet, es ist dies dann der wie gefordert fünfte Werktag in Folge in Zweibrücken mit einer Inzidenz unter 100. Wenn nicht noch etwas völlig überraschendes dazwischenkomme, sei diese Voraussetzung für das Ende der Ausgangssperre gegeben, so John.