Motorsport : Auch 2021 keine heulenden Motoren

Zweibrücken Der MSC Zweibrücken muss sein 58. Grasbahnrennen coronabedingt erneut verschieben.

Die Hoffnung auf spannende Rennen in diesem Jahr war da, aber auch die Befürchtung schwang in den vergangenen Monaten immer mit. Nun ist es Gewissheit: Auch 2021 wird es kein Internationales ADAC Grasbahnrennen in Zweibrücken geben. Der Vorstand des veranstaltenden MSC Zweibrücken hat beschlossen, die für 5. September geplante 58. Auflage des Motorsport-Events auf der Rennwiese abzusagen. Erneut. Denn bereits im vergangenen Jahr fiel diese der Corona-Krise zum Opfer. 2022 wird nun ein neuer Anlauf genommen.

Zu Beginn des Jahres, als noch nicht absehbar war, ob die 58. Auflage in Zweibrücken stattfinden kann, hatten sich bereits die ersten Fahrer gemeldet. Dazu gehöre auch Marcel Dachs, der seit über 15 Jahren in Zweibrücken am Start ist und immer wieder für Überraschungen sorgt. Bei den Spitzenfahrern sei der „Catman“, Stephan Katt, bereits hoch motiviert gewesen, den sportlichen Wettbewerb mit seinen Konkurrenten aufzunehmen. Ebenso hat das deutsche Management des britischen Speedwayprofis und Grasbahnspezialisten Chris „Bomber“ Harris um einen Startplatz angefragt. Der 39-jährige Speedway-Grand-Prix-Sieger aus Truro hätte tags zuvor noch das WM-Rennen in Morizes bestritten und wäre über Nacht nach Zweibrücken gereist. Der erste Start des neuen MSC-Gespannes in der Nationalen Seitenwagenklasse muss ebenso verschoben werden. In diesem Jahr wollten der aus dem belgischen Zolder stammende Joachim Martens und der Dellfelder Ralf Drönner unter der Flagge des MSC Zweibrücken ein Wort um die vorderen Plätze mitreden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Daher möchte der MSC Zweibrücken im kommenden Jahr wieder einen spannenden Renntag mit Spitzenfahrern aus dem In- und Ausland sowie den Newcomern, Hobbyfahrern und Junioren auf die Beine stellen.