Informations- und Beratungsangebot der Hochschule : Campus Zweibrücken lädt zu digitalen „Open Campus Weeks“ ein

Zweibrücken Informations- und Beratungsangebot der Fachbereich Betriebswirtschaft sowie Informatik und Mikrosystemtechnik für Studieninteressierte.

(red) Um vor allem Studieninteressierten auch im Coronajahr 2021 bestmögliche Gelegenheit zu bieten, sich umfassend über die Studienmöglichkeiten und die Rahmenbedingungen eines Studiums zu informieren, bieten die beiden Zweibrücker Fachbereiche der Hochschule Kaiserslautern in diesem Jahr gleich zwei sogenannte „Open Campus Weeks“ an. Starten wird der Fachbereich Betriebswirtschaft, der vom 25. bis 28. Mai die erste Info- und Beratungswoche organisiert, woran sich die Veranstaltung des Fachbereichs Informatik und Mikrosystemtechnik von 31. Mai bis 4. Juni nahtlos anschließt.

Bis auf den persönlichen Besuch des Zweibrücker Hochschulcampus an der Amerikastraße bietet dabei das Programm der „Open Campus Weeks“ alle Informationen und Elemente, die für eine fundierte Studienwahlentscheidung notwendig sind: Alle Bachelor- und Masterstudiengänge, zum Beispiel auch das neue Programm Biomedical Micro Engineering, werden ausführlich in Präsentationen und kompakten Kurzvideos vorgestellt und dabei von den Vertretern der Studiengänge detailliert erläutert.

Bei der Organisation der Veranstaltung haben die Fachbereiche besonders auch darauf Wert gelegt, möglichst zahlreich interaktive Elemente ins Programm zu integrieren: So können sich die Besucher*innen in virtuellen Info-Cafés, Online-Gesprächsrunden und Chats mit Studiengangleitung, Dozierenden und natürlich auch in erster Linie mit aktuell Studierenden austauschen, offene Fragen klären oder berufliche Perspektiven beleuchten. Durch dieses Format ist auch sichergestellt, dass ausführliche Informationen beispielsweise zu den Studienbedingungen und zum Studienort an sich vermittelt werden können – und zwar sowohl für die aktuelle, eher digitale Studiensituation, wie auch für Zeiten „normalen“ Präsenzstudiums. Zudem stehen Vertreter fachbereichsübergreifender Einrichtungen der Hochschule, wie zum Beispiel die Allgemeine Studienberatung, zum beratenden Gespräch bereit.