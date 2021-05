Corona-Inzidenz fünf Werktage unter 150 - am Freitag aber wieder steigend : Bundesnotbremse wird in Zweibrücken gelockert

Ab Montag wird es in der Zweibrücker Fußgängerzone (hier der Alexanderplatz) wohl wieder etwas belebter sein als am Freitag, denn am Sonntag werden einige Corona-Regeln gelockert. Wobei man Geschäfte natürlich nur mit Corona-Maske betreten darf. Und die gebrauchten gehören im Restmüll entsorgt! Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Wegen der sinkenden Infektionszahlen kann man ab Montag in der Rosenstadt mit einem aktuellen Corona-Test wieder in allen Geschäften einkaufen.

Die Stadt Zweibrücken ist an fünf aufeinander folgenden Werktagen beim Robert Koch-Institut mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 150 gelistet. Das bedeutet, das zum übernächsten Tag die Bundesnotbremse gelockert werden kann. Am Sonntag, 9. Mai um null Uhr treten somit in Zweibrücken die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes nach Paragraph 28b für Inzidenzen über 100 in Kraft.

Das bringt vor allem Änderungen für die Zweibrücker Einzelhändler mit sich, die aktuell nur Waren zur Abholung (Click & Collect) anbieten können. „Diese können ab Montag wieder Kund*innen in ihren Geschäften empfangen“, schreibt Stadtsprecher Jens John: „Maßgabe ist dann das Terminshopping (Click & Meet) mit Dokumentation, Test (nicht älter als 24 Stunden) oder vollem Impfschutz (erste und zweite Impfung plus 14 Tage).“

Die Stadt Zweibrücken ist nun auch bereits den zweiten Werktag beim RKI mit einer Inzidenz von unter 100 gelistet. Sollte die Stadt an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 bleiben, wird die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt und die Regelungen der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz treten in Kraft. Damit würde dann auch die nächtliche Ausgangssperre entfallen.

Alle Informationen darüber, welche Regelungen aktuell in Zweibrücken gelten, stehen in mehreren Sprachen auf der Webseite der Stadt: www.zweibruecken.de.

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz (dessen Gesundheitsamt auch für Zweibrücken und Pirmasens zuständig ist) hat für Freitag folgende Inzidenzahlen veröffentlicht (in Klammern die RKI-Zahlen, die auf den örtlichen Vortages-Zahlen basieren): Pirmasens 96,6 (82,0), Zweibrücken 96,6 (76,0) und Kreis Südwestpfalz 73,8 (75,9).

Im Gesundheitsamtsbezirk Südwestfalz gab es seit dem Vortag 19 Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2. Seit Pandemie-Beginn gab es damit in der Region 4500 bestätigte Fälle. Diese verteilen sich auf Pirmasens (1305/6 neu), Zweibrücken (723/7 neu) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (393/1), Hauenstein (195), Pirmasens-Land (301), Rodalben (421/1), Thaleischweiler-Wallhalben (491/1 Waldfischbach-Burgalben (288/2) und Zweibrücken-Land (382/1 neu in Contwig), plus ein alter Fall von außerhalb.

Von den Neuinfizierten waren zuvor bereits eine Person aus Pirmasens, vier Personen aus Zweibrücken sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Rodalben und Waldfischbach-Burgalben als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.