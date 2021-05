Leichtathletik : Ganz starker Auftakt von Christin Hussong

Starke Serie zum Start ins Olympia-Jahr: Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken hat beim Werfer-Europacup in Split am Sonntagabend mit 66,44 Metern Rang zwei belegt. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Split LAZ-Speerwerferin in Split mit 66,44 Metern nur von der überragenden Maria Andrejczyk (71,40) geschlagen.

Nach ihrem letzten Wurf huscht Christin Hussong unter den letzten Strahlen der Abendsonne von Split ein Lächeln übers Gesicht. Sie weiß: Der war gut! Als die Weite erscheint, ballt sie ihre Faust, klatscht zufrieden in die Hände. Die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken hat einen tollen Start in den Olympia-Sommer hingelegt. Mit der starken Marke von 66,44 Metern – und damit gut zwei Meter über ihrer Saisonbestleistung aus dem Vorjahr (64,10 m) – landete die 27-Jährige am Sonntagabend auf Platz zwei beim Werfer-Europacup im kroatischen Split. Nach ihrem mäßigen ersten Wurf der Saison über 59,92 Meter, verbunden mit einem kritischen Blick, ließ die Herschbergerin eine sehr gute Serie von fünf Würfen über die 62er Marke folgen (63,20 m, 64,20 m, 65,39 m, 62,72 m und 66,44 m).

Nur eine Werferin in dem stark besetzten Feld war noch besser als die amtierende Europameisterin. Und die war wahrlich nicht zu schlagen: Maria Andrejczyk schockte gleich mit ihrem ersten Wurf die Konkurrenz und überraschte auch sich selbst mit überragenden 71,40 Metern. Damit ist die Polin, die bisher eine Bestweite von 67,11 Metern stehen hatte, erst die fünfte Frau, die die magische 70-Meter-Marke seit Einführung des neuen Speers im Jahr 1999 geknackt hat. Und dass dieser Wurf kein Zufall war, zeigte die Polin in den folgenden Versuchen. Auch mit ihrer zweitbesten Weite von 69,68 Metern hätte sie in Split ganz oben gestanden. Tatsiana Khaladovich aus Belarus landete mit 62,88 Metern auf Rang drei. Die stets hoch gehandelte Weltrekordhalterin Barbora Špotáková (72,28 m) aus Tschechien machte ihre ersten fünf Versuche alle ungültig und kam im letzten Durchgang gerade einmal auf 58,24 Meter. Hussong, die mit den 66,44 Metern gleich in ihrem ersten Wettkampf des Jahres schon recht nah an ihre Bestmarke von 67,90 Metern herankam, kann nun voller Selbstvertrauen die kommenden Meetings angehen.