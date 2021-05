Kampfsport : Zwei K.o.-Spezialisten treffen aufeinander

Der Zweibrücker Senad Gashi hat sein nächstes Ziel bereits im Blick. Foto: imago images/Torsten Helmke/Torsten Helmke via www.imago-images.de

Zweibrücken/Hamburg Zweibrücker Boxer Senad Gashi steigt am 19. Juni gegen Marko Radonjic in den Ring.

Seit Freitag ist es amtlich, die Tinte unter dem Vertrag ist trocken: Senad Gashi kann sich auf seinen nächsten Kampf freuen, ein „Giganten-Duell“ im Schwergewicht. Am Samstag, 19. Juni, geht es für den Zweibrücker Profi-Boxer in Hamburg gegen Marko Radonjic in den Ring. Der 31-Jährige erwartet dort ein wahres Spektakel.

Denn mit Gashi (21 K.o.-Siege) und Radonjic (22 K.o.-Siege) treffen im Universum-Gym schließlich zwei K.o.-Spezialisten aufeinander. Der in Ludwigshafen lebende Montenegriner Radonjic, der nach dem Ende seiner Amateurkarriere in seiner Heimat 2017 nach Deutschland kam, ist mehrfacher Balkanmeister. Der Kampfname des 30-Jährigen: Montenegro Hammer.

„Das wird ein sehr anspruchsvoller Fight“, sagt Gashi, der sich bereits akribisch in einem Trainingslager in Dubai auf den Schlagabtausch vorbereitet, in einem Telefonat mit dem Merkur. „Mein Gegner hat seine bisherigen 22 Kämpfe allesamt durch Knock-Out gewonnen. Das ist eine beeindruckende Bilanz und für mich eine echte Herausforderung“, erklärt der Zweibrücker voller Respekt, fügt aber gleich mit der gewohnten Portion Selbstvertrauen an: „Eine Herausforderung, die ich aber meistern werde. Das wird cool. Ich werde diese Serie beenden.“