Pandemie : 26 neue Corona-Fälle im Regionalverband

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Montag, 10. Mai, 26 neue Coronafälle gemeldet. Nach internen Berechnungen des Gesundheitsamtes steigt die Sieben-Tage-Inzidenz damit auf 125,2. Maßgeblich für die weiteren Maßnahmen sind jedoch die Zahlen, die vom RKI am Folgetag veröffentlicht werden.

Insgesamt sind zurzeit 919 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 551 in Saarbrücken, 159 in Völklingen, 34 in Sulzbach, 31 in Heusweiler, 30 in Großrosseln, 28 in Riegelsberg, 26 in Friedrichsthal, jeweils 24 in Püttlingen und in Quierschied und 12 in Kleinblittersdorf. Bei fünf der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde eine britische Virus-Variante festgestellt.