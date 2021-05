Für Zweibrücker Straßen, Schulen, Kita und Auerbach : Auftragsflut im Stadtrat

Die unerwartet instabile Böschung machte die Auerbach-Renaturierung (Archibild) in Oberauerbach deutlich teurer. Foto: Hedi Danner

Zweibrücken Der Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung mehrere Aufträge vergeben. Fortgesetzt werden zusätzliche Schulbusfahrten (damit diese zur Corona-Zeit nicht zu voll sind), dies kostet von Mitte März bis zu den Sommerferien 173 000 Euro.

Um Waschraumhygiene und Fußmatten in den Zweibrücker Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden kümmert sich bis April 2023 für 90 000 Euro „CWS Hygiene Deutschland“ aus Dreieich.

575 000 Euro erhält die Bautra Baugesellschaft (St. Ingbert) für den Neubau der Bundenbachbrücke an der Battweilerstraße in Oberauerbach. Wegen instabiler Böschung wurde der Auftrag für die Auerbach-Renaturierung an „Klein Kultur- und Drainagebau“ (Deesen) um 78 000 auf 185 000 Euro erhöht.