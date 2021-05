39 Knöllchen seit Neuregelung in Zweibrücker Luitpoldstraße : Absolutes Halteverbot statt citynah kostenlos parken

Wo man früher jahrzehntelang unbeanstandet kostenlos citynah parken konnte, herrscht in der Luitpoldstraße jetzt halbseitig absolutes Halteverbot. Hier wurde Anfang August 2020 der Autor dieses Artikel abgeschleppt, als er nach Homeoffice und Urlaub das neue Verbotsschild übersehen hatte. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Stadt: Nur noch einseitiges Parken auf der Luitpoldstraße bedeutet massive Erleichterung für Lkw-Verkehr ansässiger Firmen.

Trotz vergleichsweise sehr niedriger Parkgebühren werden in Zweibrücken oft Rufe nach mehr kostenlosen Parkplätzen in der Innenstadt laut. Doch in der Luitpoldstraße hat die Stadt nun am gesamten Fahrbahnrand jahrzehntelang gewohnte kostenlose Parkmöglichkeiten entfernt – indem sie absolutes Halteverbot erlassen hat.

Die Stadtverwaltung hat darüber in der April-Sitzung den Stadtrat informiert. Anlass war, dass der Rat über nicht im Haushalt eingeplante Ausgaben informiert werden muss. Weil es um eine Summe von unter 10 000 Euro ging, gab es weder Debatte noch Abstimmung.

Die Verwaltungsvorlage klingt so, als handele es sich um eine aktuelle Maßnahme: „Entlang der Luitpold­straße (Seite ,gerade Hausnummern’) wird ein absolutes Halteverbot angeordnet; in der Ritterstraße vor der Einmündung zur Luitpoldstraße ein Halteverbot (Seitenstreifen).“ Begründung: Durch das beidseitige Parken könnten insbesondere Laster ansässiger Firmen bei Gegenverkehr nicht so gut ausweichen wie Autos.

Tatsächlich aber wurde das absolute Halteverbot in der Luitpoldstraße schon im vergangenen Jahr ausgeschildert. Wann genau war das?

„Das Aufstellen der Schilder erfolgte im Juli 2020 (gesamter Streckenzug Luitpoldstraße)“, antwortet der neue Stadtsprecher Jens John auf Merkur-Nachfrage. Einzelne Schilder habe man schon im Mai installiert. Anlass sei eine „verkehrsrechtliche Anordnung“ des Ordnungsamtes vom April 2020. In deren Folge wurden insgesamt sechs Halteverbots-Schilder aufgestellt, dies kostete 542,39 Euro.

Die Schilder hat eine längere Vorgeschichte. John schreibt nach Recherche bei der Straßenverkehrsbehörde im städtischen Ordnungsamt: „Bereits Anfang 2015 erreichten uns zahlreiche Beschwerden der in der Luitpoldstraße und in der Fruchtschuppenstraße (Zufahrt über die Luitpoldstraße) ansässigen Betriebe bezüglich der Parksituation und der damit verbundenen starken Verengung der beiden Straßen. Insbesondere wurde immer wieder vorgetragen, dass die Fahrer mit ihren Lkw nicht die Gewerbebetriebe anfahren können, da in der Straße auf beiden Seiten alles zugeparkt werde. Dies sogar im Einmündungsbereich der Straßen, obwohl dies nach der StVO verboten ist. Aufgrund des widerrechtlichen Parkverhaltens von zahlreichen Fahrzeugführer*innen entstanden täglich erhebliche Behinderungen für die Zulieferer der Betriebe.“

Deshalb habe bereits 2016 die Stadt (in Abstimmung mit der Polizei) Halteverbot in der hinteren Luitpoldstraße Richtung Fruchtschuppenstraße angeordnet. Auch die ersten Halteverbotsschilder in der Luitpoldstraße Richtung Poststraße seien 2016 aufgestellt worden, und zwar gegenüber der Einmündung Ritterstraße.

Damals wurden Zickzack-Markierungen auf dem Asphalt „als Ergänzungen zu der Halteverbotsbeschilderung aufgebracht, um die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer*innen auf das Halteverbot zu erhöhen“, so John.

Nach einem „zunächst provisorischen Halteverbot“ in der Luitpoldstraße Richtung Poststraße erließ die Straßenverkehrsbehörde dann „am 17.04.2020 eine verkehrsrechtliche Anordnung, die das einseitige Parken auf der Fahrbahn in Richtung Poststraße verbietet“, erklärt John weiter.

Wie viele Parkplätze sind durch die Verbotsschilder verloren gegangen? John: „Es sind keine Parkplätze weggefallen, nur das Parken auf der Fahrbahn wurde verboten. Auf dem rechtsseitigen Bürgersteig darf in den ausgewiesenen Parkbuchten nach wie vor geparkt werden.“ Nachfrage: Auch wenn es sich nicht um Parkplätze, sondern nur um Parkmöglichkeiten handelte – wie viele sind durch die Maßnahme im Sommer 2020 entfallen? Antwort: „Da es nicht um ausgewiesene Parkplätze handelt, können wir auch keine Angaben über die genaue Zahl des Wegfalls der Parkmöglichkeiten machen. Die Parkmöglichkeiten führten mitunter zu einer massiven Behinderung des fließenden Verkehrs. Der fließende Verkehr hat hier klar Vorrang vor den Parkmöglichkeiten.“ Der Merkur schätzt, dass es sich um ungefähr gut ein Dutzend Parkmöglichkeiten handelte.

Die Stadtverwaltung sieht keine Notwendigkeit, Ersatz zu schaffen, erklärt der Pressesprecher auf diese Merkur-Frage: „Die Stadt hat in der Luitpoldstraße keine offiziell ausgewiesenen Parkplätze gestrichen. Da es sich hier um Parkmöglichkeiten und nicht um offizielle Parkplätze gehandelt hat, gibt es nicht die Notwendigkeit der Neuschaffung von Parkplätzen.“

Einige Autofahrer brauchten offensichtlich etwas Zeit, um sich an die Neuerung zu gewöhnen. Während man nach Beobachtungen unserer Zeitung mittlerweile auf der „falschen“ Seite fast nie mehr Autos am Fahrbahnrand parken sieht (obwohl die 2020er-Maßnahmen nur mit Schildern, aber nicht mit Fahrbahnmarkierungen kenntlich gemacht wurden), bekamen zunächst etliche Falschparker Knöllchen. Wie viele? John antwortet: „Nach einer ca. zweiwöchigen ,Eingewöhnungsphase’ wurden im letzten Jahr 39 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt und in diesem Jahr noch keine.“