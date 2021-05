Zweckentfremdet : Zwei Polizeieinsätze in Zweibrücken wegen Hämmern

Zweibrücken Dass sich die Polizei mit Hämmern befassen muss, geschieht selten genug. Aber dass es gleich zwei Fälle an einem Abend gibt – das war den Zweibrücker Ordnungshütern dann doch eine eigene Meldung wert.

Unter der Überschrift „Tag des Hammers“ berichtet die Polizeiinspektion über zwei Fälle von „Hammer-Missbrauch“, die sich um 19.30 Uhr und kurz vor 22 Uhr in der Dr.-Ehrensberger-Straße beziehungsweise in der Homburger Straße ereignet haben: In der Dr.-Ehrensberger-Straße hatte eine 33-jährige Frau die Wände im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einem Hammer traktiert, weil sie sich über mehrere Nachbarn geärgert hatte, die nach ihrer Auffassung immer die Wohnungstüren sehr laut zuschlagen. Dazu soll sie laut Zeugenaussagen, berichtet die Polizei, „Ich bringe euch alle um!“ gerufen haben.

In der Homburger Straße nahm ein 77-Jähriger den Hammer in die Hand, um einen Nachbarn in seinem Mehrfamilienhaus durch Hammerschläge gegen die Wohungstür zur Rechenschaft dafür zu ziehen, dass dessen Zigarettenqualm beim Rauchen in seiner Wohnung immer über den Kamin in die Wohnung des 77-Jährigen ziehen würde. Nach eindringlichen Ermahnungen durch die Polizeibeamten beruhigten sich die Aufgebrachten. Die beiden Hämmer wechselten allerdings die Besitzer. Sie befinden sich nun in der Obhut der Polizei. Schadensbilanz: 500 Euro im Treppenhaus, 300 Euro an der Wohnungstür