Leichtathletik : Holzdeppe scheitert in Berlin an 5,52-Meter-Marke

Raphael Holzdeppe schaffte die Norm für die Hallen-EM am Freitag noch nicht. Foto: Kappeler/dpa Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin/Zweibrücken LAZ-Stabhochspringer Raphael Holzdeppe hat bei seinem dritten Hallenmeeting in diesem Jahr, dem Istaf in der Berlin Mercedes Benz Arena, nicht an seine ordentlichen Leistungen vom vergangenen Wochenende anknüpfen können und ist nur auf Rang acht gelandet.

Die 5,42 übersprang Holzdeppe gestern Abend noch im dritten Versuch – Bei 5,52 sollte dann jedoch schon Schluss sein für den 31-Jährigen. Am Sonntag in Düsseldorf hatte der LAZ-Athlet noch eine Höhe von 5,62 geschafft. Zwei Tage später in Karlsruhe immerhin noch die 5,52 übersprungen.

Damit fehlt Holzdeppe weiter die Norm für die Hallen-EM Anfang März im polnischen Torun, für die eine Höhe von 5,72 Metern nötig ist. Gelegenheit die Norm zu schaffen, hat der LAZ-Springer gleich am Sonntag, wo er sich beim nächsten Meeting in Dortmund aufschwingt.