Handball-Oberliga : Der „gefühlte Zwebrigger“ bleibt an Bord

Zweibrücken Tomas Kraucevicius, der Dauerbrenner des Handball-Oberligisten VTZ Saarpfalz hat seinen Vertrag verlängert.

Darauf, dass der Litauer mal ins beschauliche Zweibrücken ziehen – und dann auch noch so lange bleiben würde, konnte man 2016 noch nicht hoffen. Denn Kraucevicius war zuvor im Laufe seiner Karriere selten lange an einem Ort geblieben, lernte viele Länder und Ligen kennen. Er spielte nicht nur in seiner Heimat Litauen und in Deutschland, sondern auch in Österreich, Spanien und der Schweiz. Und dort stets in der ersten oder zweiten Liga. Seine erste Station in Deutschland waren die Saarländer des HSV Merzig-Hilbringen. Zwei Jahre später schloss er sich dann der VTZ an. Und er hat diesen Wechsel nicht bereut. Denn die Erfolge stellten sich praktisch auf Anhieb ein. In Kraucevicius’ erstem VTZ-Jahr gewann der Verein den Saarlandpokal. Und ein Jahr später folgte der ganz große Wurf: der Aufstieg in die 3. Liga. Mittlerweile ist die VTZ zwar wieder in der Oberliga angekommen. Dennoch „fiel mir die Entscheidung dieses Jahr ganz leicht. Es hat für beide Seiten einfach gepasst“, sagt Kraucevicius. Wie die beiden VTZ-Trainer Kai Schumann und Wiese zeigt sich auch Teammanagerin Christina Fischer äußerst zufrieden mit der Vertragsverlängerung. „Wir sind sehr froh, dass Tomas sich entschieden hat, auch nächste Saison für uns zu spielen. Seine professionelle Arbeit und sein Ehrgeiz ziehen die anderen Spieler mit“, schwärmt Fischer.