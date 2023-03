Fußball-Regionalligist FC Homburg „Indiskutabler“ Auftritt in Kassel

In der zweiten Halbzeit nutzten auch die zahlreichen Auswechslungen des Homburger Trainers nichts. Die Offensive blieb weiter nur Stückwerk, während Kassel in einem immer schwächer werden Regionalligaspiel durch Meha (53.) die nächste Möglichkeit hatte. Den Gästen fiel im Spielaufbau weiter nichts ein. Einer der seltenen Konter des KSV durch Issa Schmitt (75.) führte zum 2:0-Endstand. „Ohne Frage“ sei der Sieg für das Kellerkind in Ordnung gegangen, betont Wenzel. Seine Mannschaft habe von der sich abzeichnenden Niederlage des SSV Ulm spätestens in der Halbzeitpause gewusst. „Noch war zu diesem Zeitpunkt für uns in Kassel alles drin, aber es kam keine Reaktion“, erklärte Wenzel dieses Spiel am Samstag zum schlechtesten seiner bisher zweijährigen Tätigkeit als Trainer beim FC Homburg. „Ich hatte nie das Gefühl, dass man an die 100 Prozent Leistungsbereitschaft herankommen will. Irgendwie hatten meine Spieler Angst! Ich frage mich nur wieso?“