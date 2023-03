Fußball-Saarlandliga Bauer ballert Bliesmengen zum Heimerfolg

SV Bliesmengen-Bolchen – FV Siersburg 4:1 (2:1). Der SV Bliesmengen-Bolchen hat seine Heimaufgabe gegen den Vorletzten FV Siersburg am Mittwoch erfolgreich gelöst. Vom Anpfiff weg war zu erkennen, dass der SVB seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge unbedingt beenden wollte. Bliesmengen bestimmte die Begegnung und belohnte sich nach einer halben Stunde mit der Führung durch Luca Bauer (29.). Die Freude währte aber nicht lange. Doch eine Unachtsamkeit der Menger kam Siersburg durch Leon Piezuch nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Doch die Gastgeber schlugen noch vor der Pause zurück. Erneut vergingen nur vier Zeigerumdrehungen, ehe Bauer sich gegen mehrere Siersburger durchsetzte und seine Elf mit einem platzierten Schlenzer im Strafraum wieder in Führung brachte.