Handball-Oberliga Ecker fordert eine „klare Angelegenheit“

In ihrem Heimspiel am Samstag werden die Homburger aber womöglich weniger in die Bredouille geraten. Während Vallendar und Offenbach zur erweiterten Ligaspitze gehören, ist der TuS Dansenberg II, der um 18.30 Uhr in die Sporthalle der Robert-Bosch-Schule kommt, Vorletzter. TVH-Trainer Steffen Ecker will von seiner Mannschaft diesmal „keinen Zittersieg, sondern eine klare Angelegenheit“ sehen.