Handball-Oberliga VTZ will im Abstiegskampf Feuer entfachen

Den Oberliga-Handballern der VTZ Saarpfalz steht am Wochenende eine schwere Aufgabe bevor. Die VTZ gastiert am Sonntag um 18 Uhr in Bellheim bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Statt unter diesem sperrigen Namen ist der Gegner besser unter dem Namen „Südpfalz-Tiger“ bekannt. Der Aufsteiger spielt eine starke Runde und hat es auf Anhieb geschafft, sich in der Oberliga zu etablieren. Derzeit belegt die Mannschaft Rang sieben.