Handball-Oberliga Dünne Kaderdecke – dicke Punkteausbeute

„Same procedure as every year“ heißt es in einer beliebten Sendung zum Jahreswechsel, wenn die Gastgeberin Miss Sophie ihre – in Wirklichkeit nicht anwesenden – Gäste bewirten lässt. Ähnlich einsam dürfte sich mittlerweile wohl auch Stefan Bullacher, der Trainer des Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken, fühlen, wenn er seine Schützlinge zum Training bittet. Seit fast vier Monaten kämpfen die SV-Handballer mit einer immer wiederkehrenden Krankheitswelle, gepaart mit großen Verletzungssorgen. So fiel das Training am Dienstag durch sieben Absagen nicht zum ersten Mal in dieser Saison dem Mangel an Spielern zum Opfer.