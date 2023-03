Fußball-Oberliga Jägersburg will Wiedergutmachung

Wenn die Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg am Samstag um 15.30 Uhr in der Abstiegsrunde die SF Eisbachtal empfangen, ist Wiedergutmachung angesagt. Die 2:5-Niederlage am Spieltag zuvor bei der TSG Pfeddersheim hat an FSV-Trainer Christian Frank genagt. „Natürlich kann man bei einer guten Mannschaft wie Pfeddersheim verlieren – es geht aber um die Art und Weise. Da ist es bei der Analyse lauter zugegangen“, berichtet Frank und schießt nach: „Wir haben in Pfeddersheim läuferisch und kämpferisch nur 70 bis 80 Prozent von dem gezeigt, was wir können. Das war zu wenig, um in einem so wichtigen Spiel Zählbares mit nach Hause zu bringen.“