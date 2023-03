Eishockey-Regionalliga Eine Einheit greift nach der Eishockey-Krone

Zweibrücken/Stuttgart · Der EHC Zweibrücken kämpft an diesem Freitag in Stuttgart um die Meisterschaft der Eishockey-Regionalliga Südwest. Im Falle einer Niederlage haben die Hornets am Sonntag in Zweibrücken eine zweite Chance, den Titel klarzumachen. EHCZ-Verteidiger Tim Essig will aber gleich den ersten Matchball nutzen – auch wenn seinem Team dann eine „Heimfahrt des Todes“ bevorstünde.

23.03.2023, 21:41 Uhr

Im Eilschritt Richtung Titel? Verteidiger Tim Essig (vorne) und der EHC Zweibrücken können an diesem Freitag in Stuttgart die Meisterschaft klarmachen. Misslingt das, gibt es die zweite Chance am Sonntag in Zweibrücken. Foto: Martin Wittenmeier

Von Mirko Reuther