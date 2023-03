Fußball-Landesliga West Nagelprobe für die SG Rieschweiler

Nicht mehr ganz so misslich sieht die Lage bei der SG Rieschweiler aus. Der Viertletzte, der in der Hinrunde gerade einmal sechs Punkte ergattern konnte, führt unter seinem neuen Trainer Björn Hüther mit vier Siegen und einem Remis tatsächlich die Rückrundentabelle an: 13 Punkte und ein Torverhältnis von 15:1 sprechen eine deutliche Sprache. Nun steht die Serie von Rückkehrer Hüther und seinem Team aber vor einer knallharten Probe. Am Sonntag gastiert die SG um 15 Uhr beim Tabellendritten TuS Hackenheim, gegen den Rieschweiler in der Hinrunde 0:3 verlor. Der TuS hat im Vergleich zur Konkurrenz sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und kann aus eigener Kraft Relegationsrang zwei erobern.