Gemeinschaftsschule in Homburg stellte sich vor Der Teamgeist wird in der Schule gepflegt

Die Robert-Bosch-Schule in Homburg hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. In diesen Wochen müssen sich die aktuellen Viertklässler entscheiden, an welcher weiterführenden Schule sie im kommenden Schuljahr am Unterricht teilnehmen wollen. Die Schulleiterin Barbara Neumann nahm sich deshalb viel Zeit für unsere Zeitung und verwies zu Beginn des Gesprächs noch einmal auf die Philosophie der Schule. Darin heißt es unter anderem: „Wir halten zusammen, helfen uns gegenseitig, gehen freundlich miteinander um, sind großzügig mit Lob, hören einander zu.“