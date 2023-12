Letzte Sitzung des Stadtrates Homburg in diesem Jahr Rat verabschiedet Haushalt einstimmig

Einstimmig hat der Homburger Stadtrat am Donnerstagabend den Haushaltsplan für 2024 beschlossen. Samt Stellenplan umfasst das Papier satte 931 Seiten. Auf denen hat die Kämmerei der Stadt unter der Leitung von Michael Braß in Soll und Haben das aufgeschlüsselt, was für Homburg im kommenden Jahr finanziell nötig und möglich ist. Dabei ist für die Bürger die wohl unmittelbar wichtigste Botschaft: Auf die Erhöhung von kommunalen Steuern und Abgaben konnte man in den Planungen verzichten. Möglich macht das auch eine Entnahme von drei Millionen Euro aus den Kassen der stadteigenen Homburger Stadtbus- und Parkhausgesellschaft (HPS).