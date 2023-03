Fußball-Verbandsliga Nordost Jagd nach dem ersten Sieg des Jahres

Fußball-Verbandsligist SV Schwarzenbach kratzte am vergangenen Sonntag an der Überraschung, musste sich aber mit einem Punkt zufrieden geben. Nachdem die Homburger Vorstädter bis zur 86. Minute gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SV Preußen Merchweiler 2:0 geführt hatten, hieß es am Ende 2.2. Jetzt wartet auf den SVS das Duell beim Dritten FSG Schiffweiler-Landsweiler (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). „Wir wollen an unsere guten Leistungen der letzten Spiele, bei denen wir für unseren Aufwand nicht belohnt wurden, anknüpfen. Wir werden das Positive aus dem Spiel gegen Merchweiler herausziehen“, verspricht SV-Spielertrainer Max Murr. Der 29-Jährige hat mit seiner Mannschaft zwar in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt. Murr ist aber der Meinung, dass sein Team in keiner Partie die schlechtere Mannschaft gewesen sei. Das fehlende Puzzleteil, um endlich wieder einen Sieg zu landen, sei die Chancenverwertung. Daran arbeite man im Training, sagt Murr. Bei den Schwarzenbachern stehen Tarek Zdiri, Nicola Radeljic und Mustafa Elmas wieder zur Verfügung. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Merchweiler wird auch Arif Papagan wieder dem Kader angehören. Sorgen bereitet Murr die Torhütersituation. Nachdem Jannick Voit wegen einer Blutvergiftung und Marcel Sommer aufgrund einer Knieverletzung ausfallen, steht einzig Dennis Hussong zur Verfügung. Er musste am vergangenen Spieltag sogar in beiden aktiven Mannschaften des Vereins das Tor hüten.