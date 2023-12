Basketball-Regionalliga Ein Vize-Afrikameister beschert den Sunkings den nächsten Sieg

Die Basketballer der Saarlouis Sunkings haben ihren Aufwärtstrend in der 1. Regionalliga mit dem dritten Sieg in Folge fortgesetzt: Beim Nachwuchs der BBU Ulm gewannen die Sonnenkönige am Sonntag mit 62:57 (34:22) und gestalteten ihre Bilanz mit je sechs Siegen und Niederlagen erstmals in dieser Saison ausgeglichen.