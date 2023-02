Handball-Oberliga : Löwinnen mit dem Rücken zur Wand

Zweibrücken/Wörth Die Oberliga-Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken kassieren nach vielversprechendem Beginn im Kellerduell in Wörth eine Niederlage. Die Rote Laterne abzugeben, wird ein Kraftakt für die Löwinnen.

Eine Halbzeit lang schien es zumindest im Bereich des Möglichen, dass die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken ihre Negativserie beenden können. Am Ende war es aber wie schon so oft in dieser Saison. Die Löwinnen standen am Sonntagabend nach ihrem Auswärtsspiel beim TV Wörth ohne Punkte da. Die Niederlage in der Bienwaldhalle fiel mit 22:31 (11:12) erneut deutlich aus.

Dabei sah es Mitte des ersten Durchgangs noch so vielversprechend aus. Zwar war Wörth rasch mit 5:2 in Führung gegangen. Doch danach rissen die Löwinnen die Partie an sich. Katrin Seitz glich nach einer knappen Viertelstunde zum 5:5 aus. Wenige Minuten später brachte Janine Baus, mit sechs Treffern erfolgreichste Schützin der Zweibrückerinnen, ihre Mannschaft das erste Mal an diesem Abend in Führung (8:7). Im Anschluss wogte die Partie hin und her. Zuerst lag Wörth wieder in Führung. Aber kurz vor der Pause waren es die SV-Frauen, die nach einem Tor von Vera Jänicke einen hauchdünnen Vorsprung behaupteten (11:10). Es sollte allerdings die letzte Führung der Zweibrückerinnen sein.