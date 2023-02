Volleyball : SVK schrammt an der Überraschung vorbei

SVK schrammt an der Überraschung vorbei

Zweibrücken Landesliga-Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken unterliegen im Saarpokal-Finalturnier klassenhöherem TV Quierschied.

Der SVK hatte das Finalturnier-Ticket im November mit einem beherzten Auftritt gegen den klassenhöheren Verbandsligisten TV Wiesbach II (3:1) und den Bezirksligisten TV Losheim II (3:0) gelöst. Bei ihrem „Heimspiel“ in der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums waren die Zweibrücker der einzige Landesligist. Die anderen Teilnehmer – der TV Quierschied, der TV Saarwellingen II und der TV Losheim – schlagen in der Verbandsliga auf.

Und den Zweibrückern fehlte zu einer erneuten Pokal-Überraschung gar nicht so viel. Vor der stimmungsvollen Kulisse von knapp 100 Zuschauern, die nahezu jeden Stuhl in der Halle besetzten, kam der SVK in seinem Halbfinale gegen den Verbandsliga-Vierten Quierschied richtig gut ins Spiel und lag zur Mitte des ersten Satzes mit 11:7 vorne. Besonders Daniel und Michael Hoffmann auf den Außenpositionen sammelten konstant Punkte für die Zweibrücker, die jeden gelungenen Angriff lautstark feierten.