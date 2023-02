Basketball-Landesliga : VT-Basketballer lassen es auch ohne Burkholder Körbe regnen

Germersheim/Zweibrücken Basketball-Landesligist VT Zweibrücken gewinnt 111:56 in Germersheim. Am Sonntag wichtiges Heimspiel gegen Kirchheimbolanden.

„Es war sehr entspannt. Germersheim hat in den ersten Minuten noch ganz gut dagegengehalten, aber ich hatte nie einen Zweifel daran, dass wir gewinnen“, berichtet Chnapkova. Ihre Mannschaft lag am Rhein nach dem ersten Viertel mit 25:17 vorne und zog bis zur Pause auf 52:29 davon. Besonders im letzten Viertel ließen es die VT-Korbjäger richtig krachen. Die Zweibrücker gewannen den Schlussabschnitt glasklar mit 38:10.

Ein Spieler, der nicht auf dem Aufstellungsbogen zu finden war, war Tim Burkholder. Der hatte sich am Wochenende zuvor im Heimspiel gegen den ASC Mainz (80:72) das Außenband gerissen. Chnapkova hat noch leise Hoffnung, dass ihr treffsicherer Schütze am 5. März wieder einsatzbereit ist. Dann nämlich empfangen die Zweibrücker den Tabellenzweiten BBC Fastbreakers Rockenhausen zum Heimspiel. Der BBC hat zwei Zähler weniger auf dem Konto als die VT – aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte nach Punkten gleichziehen. Das Gipfeltreffen Anfang März könnte das entscheidende Spiel um die Meisterschaft werden.

So weit will Chnapkova aber noch nicht vorausdenken. „Wir wollen das hier Schritt für Schritt angehen. Gescheit trainieren – und dann Fokus auf das nächste Spiel“, fordert sie. Denn dieses nächste Spiel hat es ebenfalls in sich. Zweibrücken empfängt am kommenden Sonntag um 18 Uhr den TV Kirchheimbolanden zum Heimspiel in der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums. Der TVK ist Tabellendritter und könnte sich mit einem Sieg in Zweibrücken ebenfalls wieder im Titelkampf zurückmelden. Gewinnen hingegen die Rosenstädter, wird das Meisterschaftsrennen höchstwahrscheinlich zwischen Zweibrücken und Rockenhausen entschieden.