Eishockey-Regionalliga : Betzold ballert sich für die Playoffs warm

Hornets-Stürmer Erik Betzold (links) schenkte Pforzheim am Sonntag fünf Treffer ein – und war an zwei weiteren beteiligt. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Pforzheim Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken schließt die reguläre Saison nach einem 12:3-Sieg in Pforzheim an der Spitze ab. Doch in den Playoffs, die für die Hornets am Sonntag zu Hause gegen Heilbronn beginnen, werden die Uhren wieder auf null gestellt. Das weiß auch Erik Betzold, der in Pforzheim fünf Mal traf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

In der Eishockey-Regionalliga Südwest steht die heißeste Phase der Saison vor der Tür – und Erik Betzold ist vor dem Beginn der Playoffs am kommenden Sonntag so richtig in Torlaune. Der Stürmer des EHC Zweibrücken schnürte am Sonntagabend im Auswärtsspiel seiner Hornets beim 1. CfR Pforzheim einen „Fünfer-Pack“ und bereitete zwei weitere Treffer vor. Der EHCZ gewann die Partie in der Goldstadt ganz klar mit 12:3 (3:1/5:1/4:1).

Fünf Treffer in einem Spiel – das sei ihm außerhalb des Juniorenbereichs noch nie gelungen, erzählt Betzold. Der aber einräumt, dass ihm das Toreschießen vor 177 Zuschauern im Pforzheimer Eissportzentrum recht einfach gemacht wurde. „Unsere Reihe hat einfach gut funktioniert. Schnelle Pässe, starke Kombinationen, da musste ich die Scheibe manchmal nur im leeren Gehäuse unterbringen.“

Claudio Schreyer hatte den Torreigen der Hornets nach 77 Sekunden eröffnet. Jaroslav Adolf (4. Minute) und Betzold (7.) legten weitere Treffer nach. Weil Pforzheim durch Steffen Bischoff vor der ersten Pause verkürzte (14.), war die Partie nach dem ersten Drittel noch nicht gelaufen. Doch das änderte sich rasch. Leon Kremer (25.), Max Dörr (26.), Frederic Hellmann (29.) und Betzold per Doppelpack (32./35.) ballerten die Hornets zur 8:1 Führung, ehe Pforzheim durch den Treffer von Maurice Pietzka (36.) nochmal ein Lebenszeichen sendete. Im Schlussabschnitt traf Schreyer zum 9:2 (46.). Dann gestaltete Betzold die Sache mit seinem nächsten Treffer zweistellig (49.). Und der 23-jährige gebürtige Thüringer, der in Homburg Medizin studiert, ließ zwei Minuten später sogar das 12:2 folgen. Der Schlusspunkt blieb Pforzheims Waldemar Wehrle vorbehalten (47.).

„Wir haben einfach gespielt und unsere Chancen ganz gut verwertet – so kam dann das hohe Ergebnis zustande“, sagt Betzold, der trotz des scheinbar mühelosen Erfolges von einem „soliden letzten Test“ vor den K.o.-Spielen spricht. „Natürlich wird es in den Playoffs intensiver – aber Pforzheim hat sich nicht hängenlassen oder gar aufgegeben.“

Mit ihrem Sieg im letzten Spiel der „regulären Saison“ haben die Hornets die Hauptrunde auf Platz eins abgeschlossen. Dass dies möglich sein würde, hatte sich schon am Freitag entschieden. Da waren die Verfolger Stuttgart und Hügelsheim im direkten Duell aufeinandergetroffen. Hätte Hügelsheim die Partie gewonnen, hätten die „Baden Rhinos“ mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel gegen Schlusslicht Bietigheim-Bissingen den Platz an der Spitze erobern können. Doch Stuttgart siegte mit 6:4 – damit war der Weg frei für die Zweibrücker, die ihre Chance in Pforzheim dann beim Schopfe packten. Damit treffen die Zweibrücker im ersten Spiel der Halbfinal-Serie am kommenden Sonntag um 19 Uhr zu Hause auf den Vierten der Hauptrunde, den amtierenden Meister Heilbronner EC.

„Klar hat man nach dem Spiel am Freitag in Stuttgart mal nachgeschaut, wie es ausgegangen ist, weil es an der Tabellenspitze so eng zugeht. Es hätte uns aber auch nicht viel ausgemacht, auf einen anderen Gegner zu treffen. Alle Mannschaften, die in die Playoffs eingezogen sind, haben das auch verdient“, findet Betzold.

Auf dem Papier sind die Heilbronner aber das schwächste der vier Playoff-Teams. Während das Spitzentrio Zweibrücken (44 Punkte), Stuttgart und Hügelsheim (beide 42) mit ähnlich starker Ausbeute an der Spitze steht, folgen die „Eisbären“ (28) mit gehörigem Abstand.

Doch nicht nur weil Heilbronn vergangene Saison nach einer ähnlich durchwachsenen Hauptrunde am Ende die Meisterschaft feierte, schlägt Betzold warnende Töne an. „Wir müssen aufpassen. Heilbronn ist gegen Ende der Saison immer besser geworden und hat sich jetzt nochmal verstärkt“.

Zwar gewannen die Hornissen in der Hauptrunde alle drei Begegnungen gegen die Eisbären. „Aber es war nie leicht“, erinnert sich Betzold. Die erste Partie im November entschieden die Zweibrücker mit 5:2 für sich, nachdem es sechs Minuten vor Schluss noch 1:1 gestanden hatte. In Spiel Nummer zwei im September lagen die Hornets schon 0:3 hinten, retteten sich aber ins Penaltyschießen und gewannen dieses schließlich. Und auch in der dritten Begegnung in diesem Januar lief der EHCZ nach der Hälfte der Spielzeit einem 1:3-Rückstand hinterher, ehe die Hornets die Partie noch in einen 6:3-Sieg umbogen.

„Die Hauptrunde ist jetzt vorbei, alles beginnt wieder bei null. Das hat uns auch der Trainer direkt nach dem Spiel in Pforzheim gesagt. Und ich denke, dass das auch jeder verstanden hat“, sagt Betzold.

Weil seine Mannschaft in der Liga als Erste über die Ziellinie gegangen ist, beginnt sie die Halbfinal-Serie am Sonntag gegen Heilbronn mit einem Heimspiel. Drei Siege sind für das Weiterkommen nötig. Ein entscheidendes fünftes Spiel fände ebenfalls in Zweibrücken statt. Das wäre auch in der Finalserie so, sofern die Hornets sie erreichen. „Keine müden Beine von der Busfahrt. Die Zuschauer im Rücken. Unsere kleine Eisfläche, die wir kennen. Das ist für mich schon ein Vorteil. Ob er aber ausschlaggebend ist, werden wir sehen“, meint Betzold.

Doch ob in der heimischen Ice-Arena oder auf fremdem Plätzen – aus ihren Ambitionen machen der 23-Jährige und die Hornets keinen Hehl. „Wir stehen nicht umsonst da oben und haben jede Mannschaft, auf die wir in den Playoffs treffen können, schon geschlagen“, sagt der Stürmer. „Unser Ziel ist die Meisterschaft, dafür müssen wir sechs Spiele gewinnen. Und damit wollen wir am Sonntag anfangen.“ Und für die heißeste Phase der Saison warmgeschossen hat sich Erik Betzold am Sonntag ja schon mal.