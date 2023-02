Handball-Oberliga : Die Top-Teams marschieren im Gleichschritt

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg hat im Heimspiel gegen Saulheim den nächsten Kantersieg gefeiert. Aber auch der ärgste Verfolger der Homburger, die SF Budenheim, geben sich im Titelrennen keine Blöße. Am übernächsten Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen zwischen den Teams.

Die beiden Top-Teams marschieren im Gleichschritt. Am 18. Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben sowohl Spitzenreiter TV Homburg als auch sein ärgster Verfolger Sportfreunde Budenheim ihre Spiele am Samstagabend souverän gewonnen. Während Homburg vor rund 150 Zuschauern in der heimischen Robert-Bosch-Schulsporthalle der SG Saulheim beim 39:18 keine Chance ließ, setzte sich Budenheim ähnlich deutlich mit 38:22 bei der HSG Nahe-Glan durch. Die Sportfreunde sitzen Homburg damit weiterhin mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Leisten sich die Top-Clubs gegen andere Teams keine Patzer, fällt die Entscheidung im Titelkampf am übernächsten Spieltag (Samstag, 25. Februar um 19.30 Uhr Uhr). Dann treffen die beiden Mannschaften im direkten Duell in Budenheim aufeinander.

„Es war unser Ziel, die Partie schnell zu entscheiden. Es war insgesamt eine überzeugende Angelegenheit“, lobte Homburgs Trainer Steffen Ecker die Leistung seines Teams gegen den Neunten Saulheim. Lediglich den Umstand, dass seine Spieler „ein paar freie Bälle verworfen“ hätten, sah der Übungsleiter als kleines Manko. Das lag auch an der – so kurios es angesichts von 39 Gegentreffern klingen mag – starken Leistung von Saulheims Torhüter Jan Sega.

Der TV Homburg, der ohne die verletzten Peter Gohl und Jovan Talevski auskommen musste, begann in seinem Heimspiel am Samstag konzentriert, führte nach sechs Minuten schon mit 4:0. Besonders Alt erwies sich in der Anfangsphase als treffsicher. Saulheim biss sich im Angriff an der stabilen Homburger Deckung die Zähne aus. Und in der Defensive wurden die Gäste von einem Tempogegenstoß nach dem anderen überrollt. Schon nach zwölf Minuten hieß es 11:2 für den TVH. Mit der sicheren Führung im Rücken erlaubten sich die Hausherren dann die eine oder andere Nachlässigkeit. Saulheim verkürzte den Rückstand zwischenzeitlich auf sechs Tore (13:7). Doch Homburg zog die Zügel scheinbar mühelos wieder an. Alt warf nach 25 Minuten die erste Zehn-Tore-Führung der Gastgeber heraus (18:8).