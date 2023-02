Schwimmen : Kräftemessen mit Olympiasiegern

Zweibrücken/Essen Die Stimmung war gigantisch – und die Konkurrenz riesig. Michael Raje, Lukas Fritzke und Leo Ilias Baumann von den WSF Zweibrücken haben am Wochenende bei der Mannschafts-DM in Essen teilgenommen. Mit der SSG Saar Max Ritter wurde das Trio siebtbestes Team Deutschlands.

Und da steht dann zwei Startblöcke weiter plötzlich der amtierende Weltrekordhalter . . . Die Eindrücke, die Schwimmer Michael Raje von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft am Wochenende in Essen gesammelt hat, werden ihn noch eine Weile begleiten. Mit dem Team der SSG Saar Max Ritter nahm der 16 Jahre alte Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken an der Team-DM teil. Und dort stieg nicht nur die nationale Elite wie der ehemalige Welt- und Europameister Marco Koch auf den Startblock. Sondern unter anderem auch der südafrikanische Olympiasieger Chad le Clos, der für den SC Wiesbaden startete. Oder der US-Amerikaner Coleman Stewart von der SG Frankfurt, der aktuell den Weltrekord über die Distanz 100 Meter Rücken hält.

„Deshalb sind wir auch total zufrieden mit unserer Platzierung. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wir weiter hinten landen“, sagt Raje. Der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums ging neben der Strecke 100 Meter Lagen auch noch über die 50 Meter Brust (Platz 8), die 100 Meter Freistil (7), die 100 Meter Brust (5) sowie die 200 Meter Brust (7) ins Rennen. Mit seinen Zeiten war der 16-Jährige einverstanden. „Das war alles okay. Es war klar, dass ich hier am Ende der Kurzbahn-Saison keine neuen Bestzeiten hinlege. Das Training ist so gesteuert, dass ich Mitte des Jahres meine besten Leistungen abrufe.“ Zudem hatte Raje in den vergangenen Wochen ein volles Programm. Am vorletzten Wochenende trat er bei einem Wettkampf in Antwerpen an, am vergangenen Wochenende zusammen mit Fritzke bei den Deutschen Mannschaftmeisterschaften der Jugend in Wuppertal. Da waren die beiden mit dem Team der SSG Saar Max Ritter auf Rang drei gelandet.