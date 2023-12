Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Spitzenplatz durch achten Saisonsieg gefestigt

Ähnlich wie in den vergangenen Wochen brauchten die 64erinnen einige Zeit, um zu ihrem Spiel zu finden. Gerade in der Defensive hatten sie Probleme, die Ottweilerinnen zu verteidigen. So lieferten sich die beiden Teams in der ersten Viertelstunde einen offenen Schlagabtausch – es stand zu diesem Zeitpunkt 9:9. Doch dann schien der Knoten bei den Löwinnen geplatzt zu sein. Trotz Unterzahl nach einer Zeitstrafe gegen Hanna Müller legten die Mädels aus der Rosenstadt einen 5:0-Lauf hin und konnten sich damit die erste deutliche Führung des Spiels erarbeiten (14:9; 19.). Doch auch die HSG ließ sich von ihrer kurzen Schwächephase nicht beirren und verkürzte ihren Rückstand bis zur Pause auf drei Tore. Beim Stand von 16:19 wechselten die Teams die Seiten.