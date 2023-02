Tischtennis : „Jugend trainiert für Olympia“: Hofenfels-Schülerinnen lösen Berlin-Ticket

Zweibrücken/Berlin Tischtennis: Beim Schul-Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia hat sich das Team des Hofenfels-Gymnasiums am Wochenende ganz klar gegen den Favoriten Herxheim durchgesetzt.

(red) Die Tischtennisspielerinnen des Zweibrücker Hofenfelsgymnasium fahren nach Berlin! Mit einem glasklaren 5:0-Sieg gegen die Mädchenmannschaft des Pamina-Schulzentrums aus Herxheim setzten sich die Hofenfelsschülerinnen Mila Forster, Laura Lehmann, Lena Grünbauer, Nele Oldenburger, Paula Huber, Elisabeth Zimmermann und Paula Eschmann am Wochenende in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2008 - 2011) beim Landesentscheid des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ durch.

Mit einem Sieg in dieser Höhe hätten die Zweibrückerinnen nie gerechnet. Denn im Hinblick auf den sogenannten QTTR-Wert (dieser berechnet die Spielstärke anhand der Leistungen in der Saison) hatten die Hofenfels-Schülerinnen zwar leichte Vorteile. Auf den vorderen Positionen wiesen aber die Herxheimerinnen eigentlich deutlich bessere Werte auf. Deshalb sprach vor der Begegnung vieles für ein Duell auf Augenhöhe.

Doch schon in den Doppeln stellten die Hofenfels-Schülerinnen die Weichen auf Sieg. Paula Huber und Lena Grünbauer bezwangen ihre Gegnerinnen mühelos mit 3:0 nach Sätzen. Paula Eschmann und Elisabeth Zimmermann taten sich gegen Herxheims Spitzenspielerinnen schwerer. Sie liefen zunächst einem 0:2-Satzrückstand hinterher. Doch die Zweibrückerinnen bäumten sich auf, wechselten die Taktik – und bogen die Partie tatsächlich noch in einen Fünfsatz-Sieg um.

Weil Mila Forster und Nele Oldenburger in den Einzeln ihre Gegnerinnen glatt in drei Sätzen bezwangen, wuchs der Vorsprung auf 4:0 an. Die Teilnahme am Bundesentscheid lag nur noch einen einzigen Punkt entfernt.