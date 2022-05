Fechtsport : Die Eintrittskarte in die weltweite Fechtergemeinschaft

Die Eintrittskarte in die weltweite Fechtergemeinschaft

Zweibrücken Sportler der VT Zweibrücken haben in Kaiserslautern mit Florett und Degen erfolgreich die Turnierreifeprüfung im Sportfechten abgelegt.

Als im Frühjahr 2020 in der Fechtschule des Südwestdeutschen Fechtverbandes in Dirmstein Teilnehmer von A wie Alzey bis Z wie Zweibrücken die Turnierreifeprüfung im Sportfechten ablegten, nahmen auch junge Klingenkünstler der VT Zweibrücken mit dem Florett erfolgreich an der Prüfung teil.