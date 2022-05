Leichtathletik : Die Sommersaison beginnt mit Herbstwetter

LAZ-Stabhochspringer Lukas Hell überwand am Samstag die 3,70 Meter und erfüllte damit die Norm für die U16-DM. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Das LAZ Zweibrücken räumt beim ersten Teil der Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften 29 Titel ab.

Am Samstag fand im Zweibrücker Westpfalzstadion der erste Teil der Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften in den Disziplingruppen Wurf und Sprung statt. Zwar bewegten sich die Temperaturen nur knapp im zweistelligen Bereich und die Sonne war hinter einer Wolkendecke verborgen. Dafür strahlten die Sportler des LAZ Zweibrücken noch dem gelungenen Einstand in die Sommersaison umso mehr.