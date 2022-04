Fechten : Meisterliche Gefechte um die goldene Maske

VT-Trainer Stefan Rossbach mit den drei jungen Zweibrücker Medaillengewinnern – Emma Rossbach, Mia Eve Paul und Fynn Lehner – sowie Cheftrainer Volker Petri (von links). Foto: Petri Foto: Volker Petri

Zweibrücken Die Fechter der VT Zweibrücken überzeugen bei den Offenen Saarlandmeisterschaften in Saarbrücken und bei Mammut-Turnier im Maintal.

Bei den Offenen Saarlandmeisterschaften für die Jugendfechter der Altersklassen U 11 und U17 am Samstag in Saarbrücken sowie beim Offenen Turnier am Sonntag um „Die goldene Maske von Maintal“ in Dörnigheim haben die Starter der VT Zweibrücken ausgezeichnete Ergebnisse abgeliefert.

In der Altersklasse U11 gewann die junge VTZ-Fechterin Mia Eve Paul mit dem Miniflorett in Saarbrücken Gold, Emma Rossbach erfocht sich die Silbermedaille. Und Fynn Lehner gewann bei der U17 Bronze. Mia Eve Paul, die am Wochenende zuvor bereits die Südwestdeutsche Meisterschaft ihrer Altersklasse in Frankenthal gewonnen hatte, wurde im Saarland ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Emma Rossbach, die coronabedingt zwei Jahre keinen Wettkampf mehr bestritten hatte, bot ihr zwar stark Paroli. Im entscheidenden K.o-Duell auf zehn Treffer hatte Paul gegen ihre Vereinskameradin aber am Ende die Nase vorn und wurde Siegerin der Offenen Saarlandmeisterschaft.

Fynn Lehner, der eigentlich noch in der U15 an den Start geht, scheute die Konkurrenz der älteren Gegner bei der U 17 nicht. In der Vorrunde revanchierte sich der VT-Fechter sogar gegen den Zweitplatzierten bei den Meisterschaften in Frankenthal – Henry Agius aus England, der für die TSG Kaiserslautern startet – mit einem 5:1-Sieg zum Auftakt. Nach der Vorrunde stand lediglich Felix Bappert (TSG Frankenthal) vor Lehner auf dem Tableau. Im Halbfinale traf Lehner aber erneut auf Agius – und der Brite drehte den Spieß diesmal um und gewann mit 15:10. Im Finale unterlag Agius dann Bappert mit 6:15.

Großkampfstimmung herrschte in der Maintalhalle, wo an zwei Tagen 238 Fechterinnen und Fechter aller Altersklassen um die goldene Maske kämpften. Ausgezeichnete Platzierungen erzielten die beiden VTZ- Fechter Emil Knerr und Stefan Rossbach. Beide erreichten die Direktausscheidung. Dort gewann Knerr mit 15:4 gegen Raoul Zanner, Rossbach bezwang Maximilian Von Quasten mit 14:13. Dann kam es für die beiden VT-Fechter nach ebenfalls zwei Jahre langer Wettkampfpause aber knüppeldick. Knerr musste gegen Lokalmatador und Nationalfechter Nils Hoffman ran, Rossbach gegen den ehemaligen deutschen Meister Tristan Förster. Chancenlos unterlagen beide VTZ- Klingenathleten mit je 4:15.