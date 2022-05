Jugendhandball : Die Zusammenarbeit trägt schon im ersten Jahr Früchte

Das B-Jugend-Team mit Spielerinnen des SV 64 Zweibrücken und der VTZ Saarpfalz ist in der Saarlandliga schon vor Saisonende Meister. Foto: SV 64 Foto: SV 64/Verein

Zweibrücken Der Spielgemeinschaft der B-Junioren-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken und der VTZ Saarpfalz ist die Meisterschaft in der Saarlandliga nicht mehr zu nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roman Kuhn

Bereits vor der Saison 2020/21 hatten die Handballvereine SV 64 Zweibrücken und VTZ Saarpfalz beschlossen, in Teilen des weiblichen Jugendbereiches zusammenzuarbeiten. Der Startschuss für die Kooperation fiel Corona bedingt aber erst ein Jahr später. Und so treten die beiden Vereine in der weiblichen A- und B-Jugend seit dieser Saison erstmals mit gemeinsamen Mannschaften an. Und die Zusammenarbeit trägt bereits im ersten Jahr Früchte. Die weibliche B-Jugend der Spielgemeinschaft konnte am vergangenen Wochenende vorzeitig die Meisterschaft in der Saarlandliga feiern. Die B-Juniorinnen stehen nach ihrem Sieg gegen die Oberligareserve der HSG DJK Marpingen-Alsweiler mit makellosen 22:0 Punkten an der Tabellenspitze und können von dort auch nicht mehr verdrängt werden. Im Saisonverlauf wuchsen die Schützlinge des Trainergespanns Adnan Carkadzija (VTZ) und Tim Warmbein (SV64) zu einer echten Spitzenmannschaft zusammen. Vor allem die Rückraumspielerinnen Ella Hartfelder, Anna Sommer und Lejla Carkadzija spielen eine fabelhafte Saison

Auch in der kommenden Runde wird die Kooperation des SV 64 und der VTZ mit zwei Mannschaften weitergeführt. Dabei folgen die beiden Vereine der Empfehlung des Deutschen Handballbundes und fassen die 22 Mädchen der A- und B-Jugend in eine Altersklasse zusammen. Je nach Entwicklungsstand können die Spielerinnen in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar oder in der Landesliga der A-Juniorinnen zum Einsatz kommen. In dieser neuen Struktur wird unter dem Dach des DHB schon die kommende Jugendbundesliga und die Deutsche Jugend-Meisterschaft gespielt. Lediglich in den Landesverbänden gibt es noch eine Unterscheidung der 15- bis 18-Jährigen in zwei Altersstufen. In der neuen Saison 2022/23 werden Pascal Wenzel (VTZ) und Annalena Frank (SV64) als Trainergespann die Verantwortung tragen.

Auch unabhängig von dem jüngsten Erfolg: Frauen- und Mädchenhandball beim SV 64 boomt. Bei den Frauen nehmen drei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die Mädels der 64er spielen mit der E- und D-Jugend in den höchsten saarländischen Jugendklassen um die Meisterschaft und auch die C-Juniorinnen haben in der Saarlandliga beste Chancen auf den Titel. In der kommenden Saison werden die 64er mit neun weiblichen Mannschaften (zwei in Kooperation mit der VTZ) am Spielbetrieb teilnehmen.