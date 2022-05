Motorsport : Formel 4: Max Reis meistert Premiere vor 30 000 Fans

Homburg/Nogaro Vor rund 30 000 Zuschauern ist der 15-jährige Max Reis vom Homburger Automobilclub (HAC) in seine erste Saison im Formelsport gestartet. Die ersten drei Rennen der französischen Formel 4-Meisterschaft fanden auf dem Circuit Paul Armagnac im südfranzösischen Nogaro statt.

Im ersten Formel-4-Qualifying seiner Karriere belegte der gebürtige Ramsteiner als jüngster Fahrer unter den 24 Piloten aus der ganzen Welt den 14. Platz. Als dann im Rennen die Lichter der Ampeln zu leuchten begannen und vor voll besetzten Zuschauerrängen die Motoren aufheulten, wurde es ernst: Doch der 15-Jährige blieb auch in dieser Situation cool, legte einen sehr guten Start hin und hatte bereits kurz nach Beginn des Rennens zwei Positionen gutgemacht. Auch im Anschluss bewies der Nachwuchsfahrer Nervenstärke und belegte am Ende seiner Premiere den starken 13. Platz.

Auch in den beiden anderen Rennen in Nogaro zeigte Reis gute Leistungen. Das zweite Rennen beendete er auf Platz 15 und im dritten überquerte er nach spannenden Positionskämpfen sogar als Zwölfter die Ziellinie. Aber: Aufgrund eines Kontaktes mit einem Kontrahenten sprach die Rennleitung eine Zeitstrafe aus, die den 15-Jährigen nach hinten warf. Aber auch das konnte die Stimmung nach der geglückten Formel 4-Premiere nicht trüben.

„Es war ein geniales Gefühl, endlich gestartet zu sein“, sagte Reis. „Ich freue mich bereits auf das nächste Rennwochenende und bin mir sicher, dass mir die Erfahrungen aus Nogaro helfen werden. Pau Ville wird eine enorme Herausforderung, da wir vor dem Qualifying nur ein freies Training haben und der Kurs ähnlich eng wie in Monaco verläuft“, so der 15-Jährige.Das Rennen in Pau im Südwesten Frankreichs findet an diesem Sonntag statt.