Dritte Fußball-Liga : „Das ist ein Giftpfeil, den keiner braucht“

Würde viel lieber über Fußball reden: FCK-Trainer Boris Schommers sieht sich bereits vor dem zweiten Spieltag in der 3. Liga mit einer – vermeintlichen – Trainerdiskussion konfrontiert. Eine „unnötige Situation“ wie der 41-Jährige findet. Foto: dpa/Torsten Silz

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern spielt am Sonntag beim Aufsteiger Türkgücü München. Doch das Sportliche tritt beim FCK aufgrund einer – vermeintlichen – Trainerdiskussion mal wieder in den Hintergrund.

Sein Lächeln hatte Boris Schommers, Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zu Beginn der Pressekonferenz am Freitag nicht verloren. Auch wenn der sportliche Gehalt des Mediengesprächs vor dem Auswärtsspiel der Roten Teufel am Sonntag um 14 Uhr bei Türkgücü München überschaubar war.

„Gegen wen spielen wir nochmal?“, flachste Schommers – dessen Person nämlich selbst im Mittelpunkt der Fragen stand. Denn beim FCK ist bereits vor dem zweiten Spieltag eine Trainerdiskussion entbrannt. Das berichtete zumindest die „Bild“, in der zu lesen war, dass Bernhard Trares, zuletzt beim SV Waldhof Mannheim, ein Nachfolgekandidat auf dem Betzenberg sei.

Das Dementi des FCK ließ nicht lange auf sich warten: „Wir stehen hinter Boris Schommers, dem Trainerteam und der Mannschaft. Wir sind täglich im engen Austausch, und wie in jedem Fußballverein diskutieren wir auch kritisch“, sagte Sportdirektor Boris Notzon. Das jetzt schon eine öffentliche Trainerdiskussion geführt werde, sei nicht der richtige Weg.

Doch da war die Debatte längst entbrannt. Auch weil die „Bild“ zuvor bereits berichtet hatte, dass der Rücktritt von FCK-Aufsichtsrat und Ex-Nationalspieler Martin Wagner am Mittwoch eng mit Boris Schommers zusammenhänge. Wagner sehe die sportlichen Ziele mit dem 41-Jährigen auf der Trainerbank in Gefahr, so die Zeitung.