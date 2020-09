Schwimmsport : Raje pulverisiert eigenen Rekord

Zweibrücken Die Schwimmer der WSF Zweibrücken überzeugen bei Wettkampf in Weinheim.

Zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown im März haben Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken zuletzt wieder an einem Wettkampf teilgenommen.

Im Rampenlicht stand dabei einmal mehr der Zweibrücker Bundeskaderathlet Michael Raje (Jahrgang 2006), der über die Strecke 50 Meter Brust einen neuen deutschen Altersklassenrekord aufstellte. Obwohl er von März bis Mai – wie alle anderen WSF-Athleten – auf Trockeneinheiten angewiesen war und seitdem in einem Schullehrbecken auf knapp 17 Metern trainiert, gelang es ihm seinen eigenen deutschen Rekord auf 29,75 Sekunden zu verbessern. Über 50 Meter Schmetterling verpasste Raje, der die Wassersportfreunde im Dezember bei den deutschen Meisterschaften vertreten wird, den Rekord knapp um acht hundertstel Sekunden (25,95sek). Die 50 Meter Freistil beendete der WSF-Schwimmer in 24,90 Sekunden.

Der Wettkampf in Weinheim wurde zum Teil als Elimination-Cup ausgetragen. Das heißt, die schnellsten acht Schwimmer bestritten ein Viertelfinale, die schnellsten vier eine Halbfinale und die Schnellsten zwei dann das Finale.

Aber auch die anderen Zweibrücker konnten trotz schwieriger Trainingsbedingungen mit guten Leistungen aufwarten. Max Strassel (Jahrgang 2004) bestritt über die 50 Meter Freistil (25,75sek) das Halbfinale und verpasste nur knapp das Finale. Über die Schmetterlingstrecke (26,84sek.) schaffte er es bis ins Viertelfinale. Jannis Staiger (Jahrgang 2000) schaffte es über die 50 Meter Brust in 31,18 Sekunden bis ins Halbfinale. Leon Theisohn (Jahrgang 2002) schwamm über die 50 Meter Rücken in 30,78 Sekunden ins Viertelfinale und Nils Ewerling (Jahrgang 2003) schwamm in 27,64 Sekunden über 50 Meter Freistil eine neue Bestzeit.