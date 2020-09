Reitsport : Herbstturnier beim RFV Pirmasens bis Sonntag

Pirmasens Bereits am Freitag begann das erste Turnier dieses Jahres beim RFV Pirmasens-Winzeln. In den Morgenstunden präsentierten vorwiegend die Amazonen und Reiter der Region sich und ihre Nachwuchspferde.

Karsten Schäfer vom RSV Käshofen siegte in der Springpferdeprüfung Klasse L mit der selbst gezogenen, sechsjährigen Quirina S und der guten Wertnote 8,2. In der Springpferdeprüfung der A-Klasse auf Zwei-Sterne-Niveau gewann Anne Oberle vom RFV Zweibrücken mit ihrem vierjährigen Hannoveraner Qualite Top mit einer 7,8 Silber. Vereinskameradin Laura Freyler ritt ihren fünfjährigen Hannoveraner Salito Top in der geschlossenen Prüfung auf den Bronzerang (6,8). Gold und Silber sicherten sich mit Laura Guterl und Donna Diarada (7,2) sowie Cristina Librasi und Pandora MS (7,0) die Gastgeberinnen.

„Ein Jahr ohne Turnier, das geht gar nicht“, hatte Maximilian Müller, Zweiter Vorsitzender des RFV Pirmasens-Winzeln im Vorfeld erklärt. Als hätten es die Winzeler geahnt, dass dies ein besonderes Jahr werden würde, hatten sie nach den anstrengenden Jahren mit großen Turnieren und Meisterschaften im Sommer für 2020 aber ohnehin eine Veränderung geplant. Diesmal sollte es zwei kleinere Sportveranstaltungen geben, an denen statt der Profis vor allem die eigenen sowie die Reiter der umliegenden Vereine satteln sollten. Nachdem nun coronabedingt das Frühjahrsturnier ins Wasser gefallen war, lud der Verein für dieses Wochenende zu einem Herbstturnier ein. In der Region ist es in diesem Jahr die erste Reitsportveranstaltung, die in der Halle ausgetragen wird. „Das Turnier haben wir schon lange als Hallenturnier geplant. Deshalb führen wir es jetzt auch so durch. Eigentlich hätte es eines der letzten Saisonturniere sein sollen“, bestätigt Müller. Es satteln sowohl Spring- als auch Dressurreiter auf der großzügigen Anlage „An der Steinmauer“. Bis Sonntag noch messen sich Reiter aus der weiten Region von der A-Klasse bis zur L-Dressur und einer schweren Springprüfung Klasse S mit Siegerrunde als Höhepunkt am Sonntagnachmittag. Um den Springreitern Abwechslung zu bieten, werden die unterschiedlichsten Prüfungsarten (siehe Infobox) angeboten. Bei der Punktespringprüfung mit Joker Klasse A** am Samstagnachmittag entscheidet zum Beispiel der letzte, erhöhte Joker-Sprung über Sekt oder Selters, denn wenn er fällt, gibt das gleich einen immensen Punktabzug.