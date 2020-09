Fußball-Landesliga : Mit Verletzungssorgen in den Wasgau

Hinter dem Einsatz von TSC-Stürmer Nico Krebs (links) am Sonntag in Bundenthal steht noch ein großes Fragezeichen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Fußball-Landesliga: TSC Zweibrücken gastiert am Sonntag bei den SF Bundenthal.

„Dort hatten wir in der ersten Halbzeit eigentlich mehr vom Spiel. Aber uns fehlt im Moment die Cleverness, die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen“, bedauert der TSC-Sprecher. Gegen Bundenthal müsse man aus den eigenen Möglichkeiten endlich Kapital schlagen. Heidenreich rechnet aber mit einem engagierten Gastgeber, der den starken Start veredeln will. Am letzten Wochenende war der TSC spielfrei.